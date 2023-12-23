



Данилов: "Не нужно сейчас призывать 500 тысяч украинцев"

Секретарь СНБО Алексей Данилов, высказал свое мнение, относительно информации о мобилизации 500 тысяч украинцев.



"Мобилизации дополнительных 500 тысяч украинцев, про которую говорил Владимир Зеленский, не будет в ближайшее время", - говорит Данилов. "Однако военным, которые на передовой, необходима ротация".



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"Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не значит, что это должно произойти за месяц-два. Это на следующий год есть такое видение у военных. Какое будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня находятся в стадии разработки", - говорит он.

