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Данилов: "Не нужно сейчас призывать 500 тысяч украинцев"
23.12.2023 17:58 MIGnews.com

Данилов: "Не нужно сейчас призывать 500 тысяч украинцев"

Секретарь СНБО Алексей Данилов, высказал свое мнение, относительно информации о мобилизации 500 тысяч украинцев.

"Мобилизации дополнительных 500 тысяч украинцев, про которую говорил Владимир Зеленский, не будет в ближайшее время", - говорит Данилов. "Однако военным, которые на передовой, необходима ротация".

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"Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не значит, что это должно произойти за месяц-два. Это на следующий год есть такое видение у военных. Какое будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня находятся в стадии разработки", - говорит он.
 

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