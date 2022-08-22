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Дани Данон: вызвать Тиби, Шхаде и Уда на допрос
22.08.2022 22:01 Алина Груднева

Дани Данон: вызвать Тиби, Шхаде и Уда на допрос

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон отреагировал на публикацию, согласно которой ШАБАК передал Палестинской автономии предупреждение не вмешиваться в выборы в Израиле.

 
Об этом сообщает Аруц Шева. 
 
"Хорошо, что ШАБАК направил высокопоставленным чиновникам ПА четкий сигнал не вмешиваться в выборы для предотвращения победы Ликуда", - сказал он.
 
По словам Данона, необходимо вызвать арабских депутатов, участвовавших в тайных встречах в Рамалле, на допрос.
 
"ШАБАК должен вызвать Тиби, Шхаде и Уда на допрос, и если они будут сотрудничать с ПА в попытках вмешательства в выборы в Израиле, они должны быть привлечены к ответственности", — сказал Данон.

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