



Дани Данон: вызвать Тиби, Шхаде и Уда на допрос

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон отреагировал на публикацию, согласно которой ШАБАК передал Палестинской автономии предупреждение не вмешиваться в выборы в Израиле.

Об этом сообщает Аруц Шева.

"Хорошо, что ШАБАК направил высокопоставленным чиновникам ПА четкий сигнал не вмешиваться в выборы для предотвращения победы Ликуда", - сказал он.

По словам Данона, необходимо вызвать арабских депутатов, участвовавших в тайных встречах в Рамалле, на допрос.

"ШАБАК должен вызвать Тиби, Шхаде и Уда на допрос, и если они будут сотрудничать с ПА в попытках вмешательства в выборы в Израиле, они должны быть привлечены к ответственности", — сказал Данон.