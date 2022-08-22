



ШАБАК сделал "суровое" предупреждение ПА

ШАБАК предостерег руководство Палестинской автономии от вмешательства в предстоящие ноябрьские выборы в Израиле.

Об этом сообщает 12-й канал.

"Суровое" предупреждение прозвучало после того, как глава разведки ПА Маджед Фарадж встретился с лидерами Объединенного Арабского Списка в Рамалле.

Как сообщалось ранее, он призвал политиков объединиться с РААМ.





Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон Официальные лица ПА сказали израильским коллегам, что не намерены вмешиваться в выборы. Фарадж выразил озабоченность по поводу возможности более низкой явки арабов, которая может привести к возвращению к власти Биньямина Нетаниягу.Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон приветствовал новость о предупреждении ШАБАКа Палестинской автономии.

"ШАБАК должен вызвать Тиби, Шхаде и Уда на допрос, и если они будут сотрудничать с ПА в попытках вмешательства в выборы в Израиле, они должны быть привлечены к ответственности", — сказал Данон.