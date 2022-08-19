



Выборы в Кнессет: стало известно о тайных встречах Уда и Тиби в Рамалле

Представители арабских партий проводили тайные встречи с главой палестинской разведки в Рамалле.

Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.

По предварительным данным, встречи проводились в попытке повлиять на результаты выборов в Израиле.

Глава разведки Палестинской автономии Маджед Фарадж, как утверждается, дважды тайно встречался с лидерами Объединенного Арабского Списка на прошлой неделе.

По словам источников, он предложил Айману Уда, Ахмаду Тиби и Сами Абу Шхаде объединиться с РААМ, чтобы увеличить процент голосов и лишить Биньямина Нетаниягу возможности получить 61 мандат на формирование правительства.

Утверждается, что он предложил свои услуги посредника с РААМ.