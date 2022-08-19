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Выборы в Кнессет: стало известно о тайных встречах Уда и Тиби в Рамалле
19.08.2022 21:33 Алина Груднева

Выборы в Кнессет: стало известно о тайных встречах Уда и Тиби в Рамалле

Представители арабских партий проводили тайные встречи с главой палестинской разведки в Рамалле.

 
Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.
 
По предварительным данным, встречи проводились в попытке повлиять на результаты выборов в Израиле.
 
Глава разведки Палестинской автономии Маджед Фарадж, как утверждается, дважды тайно встречался с лидерами Объединенного Арабского Списка на прошлой неделе. 
 
По словам источников, он предложил Айману Уда, Ахмаду Тиби и Сами Абу Шхаде объединиться с РААМ, чтобы увеличить процент голосов и лишить Биньямина Нетаниягу возможности получить 61 мандат на формирование правительства. 
 
Утверждается, что он предложил свои услуги посредника с РААМ.
 
Источник в ПА подтвердил информацию о встречах, однако заверил, что те не касались попыток вмешательства в предстоящие выборы в Кнессет.

В Ликуде выразили возмущение соответствующей публикацией. В партии пообещали потребовать от ШАБАКа и полиции тщательного расследования.

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