Выборы в Кнессет: стало известно о тайных встречах Уда и Тиби в Рамалле
Представители арабских партий проводили тайные встречи с главой палестинской разведки в Рамалле.
Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.
По предварительным данным, встречи проводились в попытке повлиять на результаты выборов в Израиле.
Глава разведки Палестинской автономии Маджед Фарадж, как утверждается, дважды тайно встречался с лидерами Объединенного Арабского Списка на прошлой неделе.
По словам источников, он предложил Айману Уда, Ахмаду Тиби и Сами Абу Шхаде объединиться с РААМ, чтобы увеличить процент голосов и лишить Биньямина Нетаниягу возможности получить 61 мандат на формирование правительства.
Утверждается, что он предложил свои услуги посредника с РААМ.
Источник в ПА подтвердил информацию о встречах, однако заверил, что те не касались попыток вмешательства в предстоящие выборы в Кнессет.
В Ликуде выразили возмущение соответствующей публикацией. В партии пообещали потребовать от ШАБАКа и полиции тщательного расследования.
В Ликуде выразили возмущение соответствующей публикацией. В партии пообещали потребовать от ШАБАКа и полиции тщательного расследования.