



Цвика Фогель обвинил лидеров оппозиции в госизмене

Депутат Кнессета от "Оцма Йегудит" Цвика Фогель призвал к аресту лидеров оппозиции и двух бывших депутатов Кнессета.



Об этом он сказал в интервью "Кан".



Фогель обвинил их в государственной измене, назвав оппозиционеров "самыми опасными людьми" в Израиле. Его возмутили слова Бени Ганца о том, что план министра юстиции Ярива Левина относительно правовой реформы может привести к гражданской войне. Депутат утверждает, что Ганц, Яир Лапид, Яалон и Яир Голан "говорят о войне", в связи с чем должны быть арестованы.



"Это безумие. Эти четверо должны быть арестованы. Сейчас это самые опасные люди. Эти четверо говорят о войне. Если бы они призывали протестовать, они бы имели на это полное право. Но они говорят, что я враг. Насколько я понимаю, это измена государству, если я не совсем ясно выразился", — сказал он.

