



ЦНС: В РФ формируют еще один "добробат" – "Донецк"

Российские войска формируют так называемый "добровольческий батальон" под названием "Донецк" из жителей Краснодарского края РФ. Дело в том, что в РФ скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" и используют это для пропаганды войны.



Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты начали формировать якобы добровольческий батальон "Донецк", а по факту отряд наемников-контрактников.



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"Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае России. Подчиняется этот батальон "казацкой бригаде Терек", не имеющей никакого отношения к казакам", – говорится в сообщении.



В ЦНС подчеркнули, что Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с украинскими казаками.

