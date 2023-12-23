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ЦНС: В РФ формируют еще один "добробат" – "Донецк"
23.12.2023 18:35 Mignews.ua | фото ЦНС

ЦНС: В РФ формируют еще один "добробат" – "Донецк"

Российские войска формируют так называемый "добровольческий батальон" под названием "Донецк" из жителей Краснодарского края РФ. Дело в том, что в РФ скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" и используют это для пропаганды войны. 

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты начали формировать якобы добровольческий батальон "Донецк", а по факту отряд наемников-контрактников.

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"Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае России. Подчиняется этот батальон "казацкой бригаде Терек", не имеющей никакого отношения к казакам", – говорится в сообщении.
 
В ЦНС подчеркнули, что Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с украинскими казаками.
 

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