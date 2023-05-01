



CNN: Россияне не готовы к контрнаступлению Украины

Российская армия, даже ввиду ее численности и длинных вырытых траншей, не готова к наступлению украинских сил. Об этом пишет CNN.



Аналитики указывают на несколько причин, свидетельствующих о невозможности россиян противостоять украинцам.



"То, что РФ не готова к контрнаступлению ВСУ, указывают именно события последних трех дней. Во-первых, увольнение замминистра Минобороны РФ из логистической части Михаила Мизинцева.



В российском оборонном ведомстве никак не объяснили такой кадровой перестановки, а просто утвердили Алексея Кузьменко на новой должности. Его уволили именно сейчас, когда Украина готовит контрнаступление, и это сигнал о смятении, в котором находится кремлевское руководство", - говорится в статье.



Также CNN обращает внимание на Пригожина. Тот откровенно рассказал обо всех сложностях, с которыми сталкиваются его подопечные.



По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" испытывают такой дефицит боеприпасов, что может уйти из Бахмута, стратегически не важного города, за который ВС РФ уложили тысячи жизней.



Кроме того, в статье говорится, что эмоциональное состояние оккупантов находится на очень низком уровне, а вот настроения среди украинцев остаются неизвестными.



Ранее американское издание Newsweek со ссылкой на попавшие в Сеть "тайные документы Пентагона" утверждает, что запланированное наступление Украины начнется 30 апреля.