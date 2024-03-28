



Чиновник во Франции приговорен за то, что назвал резню 7 октября сопротивлением

Суд во Франции приговорил к четырем месяцам условно бывшего члена горсовета Лиона за то, что тот назвал резню, устроенную ХАМАСом 7 октября в Израиле, "актом сопротивления".



По данным France Bleu, приговор вынесен представителю Социалистической партии и бывшему члену совета из пригорода Эшироль Мохамеду Макни.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Его обвинили в пропаганде терроризма. Несмотря на это, суд не запретил ему занимать государственные должности.



Сам же Макни заявил о своей невиновности, выходя из зала суда, хотя и не отказался от своих слов относительно "черной субботы". Он пообещал, что будет обжаловать приговор.