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Четыре страны ЕС будут разрабатывать ракеты большой дальности
11.07.2024 18:39 Алина Груднева

Четыре страны ЕС будут разрабатывать ракеты большой дальности

Франция, Италия, Германия и Польша подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет большой дальности.

Соответствующий документ подписан на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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Речь идет о разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.

Соглашение подписано, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который появился в результате войны в Украине, развязанной Россией.

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