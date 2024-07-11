Четыре страны ЕС будут разрабатывать ракеты большой дальности
Франция, Италия, Германия и Польша подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет большой дальности.
Соответствующий документ подписан на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
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Речь идет о разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.
Соглашение подписано, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который появился в результате войны в Украине, развязанной Россией.