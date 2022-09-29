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Брошенные в поле солдаты РФ: губернатор Пермского края ответил
29.09.2022 21:44 Александр Юзовский

Брошенные в поле солдаты РФ: губернатор Пермского края ответил

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал тщательнее проверить информацию о том, что мобилизованных россиян бросили в поле.

"Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию. В случае если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь данный паблик за распространение фейков о вооруженных силах",— отметили в пресс-службе губернатора.

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