



Британская разведка: Путин не случайно бьет ракетами по трансформаторам

С октября 2022 года Россия неоднократно атаковала распределительную сеть Украины, в основном крылатыми ракетами. Удары по гражданским объектам - это ключевой компонент военной доктрины Москвы. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, это первый пример того, как Россия пытается реализовать концепцию Стратегической операции по уничтожению критически важных целей (SODCIT), являющуюся ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы.



По данным британской разведки, Россия предполагала, что в рамках SODCIT будет использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по важнейшей национальной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конечном итоге заставить лидеров государства капитулировать.



Удары России продолжают вызывать перебои в электроснабжении, что приводит к неизбирательным массовым гуманитарным проблемам по всей Украине. Однако эффективность SODCIT как стратегии, вероятно, снизилась, потому что Россия уже израсходовала большую часть своих подходящих ракет против тактических целей, отмечается в сообщении.



"Кроме того, поскольку Украина провела успешную мобилизацию в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от SODCIT, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны", - считают в Минобороны Британии.



Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца российские войска в Украине, практически прекратили развертывание в виде батальонно-тактических групп (БТГ). Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет,