



Британская разведка подсчитала численность "вагнеровцев" в Беларуси

На территории Беларуси остается менее тысячи наемников ЧВК "Вагнер".



К такому выводу пришла британская разведка.



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Ранее численность "вагнеровцев" в республике составляла около восьми тысяч.



По мнению аналитиков, оставшиеся наемники, вероятно, продолжают тренировать белорусских военных и силовиков.



В Британии сомневаются, что Александр Лукашенко будет использовать бойцов ЧВК "Вагнер" для поддержания внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.