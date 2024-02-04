Новости » Политика
Британская разведка подсчитала численность "вагнеровцев" в Беларуси
04.02.2024 17:09 Алина Груднева

Британская разведка подсчитала численность "вагнеровцев" в Беларуси

На территории Беларуси остается менее тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

К такому выводу пришла британская разведка.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ранее численность "вагнеровцев" в республике составляла около восьми тысяч. 

По мнению аналитиков, оставшиеся наемники, вероятно, продолжают тренировать белорусских военных и силовиков.

В Британии сомневаются, что Александр Лукашенко будет использовать бойцов ЧВК "Вагнер" для поддержания внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы