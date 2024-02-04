Британская разведка подсчитала численность "вагнеровцев" в Беларуси
На территории Беларуси остается менее тысячи наемников ЧВК "Вагнер".
К такому выводу пришла британская разведка.
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Ранее численность "вагнеровцев" в республике составляла около восьми тысяч.
По мнению аналитиков, оставшиеся наемники, вероятно, продолжают тренировать белорусских военных и силовиков.
В Британии сомневаются, что Александр Лукашенко будет использовать бойцов ЧВК "Вагнер" для поддержания внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.