Британия присоединяется к поискам похищенных, удерживаемых в Газе
Великобритания будет осуществлять наблюдательные полеты над Газой в рамках помощи в поисках похищенных террористами.
По данным американского телеканала CNN, об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.
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Когда стартуют полеты, и как часто они будут осуществляться, не сообщается.
"Самолет не будет вооружен и будет использоваться исключительно для обнаружения похищенных. Информация о похищенных будет передана соответствующим органам, ответственным за их спасение", - сказано в заявлении.