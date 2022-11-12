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Британия и ЕС устроят бойкот Лаврову на саммите G20 - СМИ
12.11.2022 17:34 Ольга Белозерова

Британия и ЕС устроят бойкот Лаврову на саммите G20 - СМИ

Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20, и будут призывать своих союзников поступать так же.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в Лондоне и Брюсселе. 

"Мы пытаемся работать с партнерами, чтобы очень твердо показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России", - заявил представитель ЕС в беседе с изданием. 

В частности, британские и европейские дипломаты будут бойкотировать выступления Лаврова, а также избегать встреч с ним. 

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