



Бразилия G-20: Блинкен даже не смотрит в сторону Лаврова

В этом году председательство в G-20 принадлежит Бразилии. На этой неделе началось двухдневное заседание “Большой двадцатки” в Рио-де-Жанейро. Это своего рода предтеча к ноябрьскому саммиту лидеров.



На повестке дня, заявленной Бразилией, стоит реформа такого института как ООН, а также обсуждение роли G20 "в разрешении международной напряженности".



Журналистка CNN Дженнифер Ханслер обратила внимание, что в первый день встречи главы внешнеполитических ведомств США и россии Энтони Блинкен и Лавров сидели практически друг напротив друга, но, "они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга". В последний раз эти двое общались с прошлом году и пока непонятно, состоятся ли вообще между ними какие-то переговоры в Бразилии.