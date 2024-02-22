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Бразилия G-20: Блинкен даже не смотрит в сторону Лаврова
22.02.2024 07:38 MIGnews.com

Бразилия G-20: Блинкен даже не смотрит в сторону Лаврова

В этом году председательство в G-20  принадлежит Бразилии. На этой неделе началось двухдневное заседание “Большой двадцатки” в Рио-де-Жанейро. Это своего рода предтеча к ноябрьскому саммиту лидеров.

На повестке дня, заявленной Бразилией, стоит реформа такого института как ООН, а также обсуждение роли G20 "в разрешении международной напряженности".

Журналистка CNN Дженнифер Ханслер обратила внимание, что в первый день встречи главы внешнеполитических ведомств США и россии Энтони Блинкен и Лавров сидели практически друг напротив друга, но, "они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга". В последний раз эти двое общались с прошлом году и пока непонятно, состоятся ли вообще между ними какие-то переговоры в Бразилии.


 

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