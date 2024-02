Бразилия G-20: Блинкен даже не смотрит в сторону Лаврова

В этом году председательство в G-20 принадлежит Бразилии. На этой неделе началось двухдневное заседание “Большой двадцатки” в Рио-де-Жанейро. Это своего рода предтеча к ноябрьскому саммиту лидеров.



На повестке дня, заявленной Бразилией, стоит реформа такого института как ООН, а также обсуждение роли G20 "в разрешении международной напряженности".



Журналистка CNN Дженнифер Ханслер обратила внимание, что в первый день встречи главы внешнеполитических ведомств США и россии Энтони Блинкен и Лавров сидели практически друг напротив друга, но, "они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга". В последний раз эти двое общались с прошлом году и пока непонятно, состоятся ли вообще между ними какие-то переговоры в Бразилии.

During this first day of foreign ministers’ meetings in Rio de Janeiro, Brasil’s Foreign Affairs Minister, Mauro Vieira, received foreign ministers from other G20 countries for bilateral meetings. Check it out! #G20Brasil #G20Brazil pic.twitter.com/3rnzNGdzAw