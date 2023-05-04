



Боррель призвал Россию не мстить за атаку на Кремль

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не использовать вероятную атаку дронов на Кремль как оправдание для дальнейшей эскалации войны.



“Я знаю об этом, видел новости, и я слышал президента Зеленского. И президент Зеленский заявил очень четко, что Украина не причастна к этим атакам”, – заявил Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос о ночной атаке БПЛА на Кремль и последовавших за ней угрозах в адрес украинского президента.



“Мы призываем Россию не использовать эту вероятную атаку как оправдание для того, чтобы продолжать эскалацию войны”, – сказал он.



По его словам, эти удары могут стать поводом для мобилизации большего количества военных и большего количества атак против Украины.



“Наиболее важным является то, что мы должны продолжать поддержку Украины военным, политическим и экономическим образом. Лучшим урегулированием войны была бы ее остановка Россией и вывод всех российских войск из Украины”, – заявил главный дипломат ЕС.



В четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила обеспокоенность призывом экс-президента России, секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева к убийству президента Украины Зеленского в качестве ответа на атаку беспилотников на Кремль. Об этом она заявила в эфире Radio France.



“Медведев снова отличился возмутительными высказываниями, словесной эскалацией, которая вызывает сожаление. Опять эта эскалация идет от России, снова он пытается запугать, найти поводы, которые могли бы оправдать неоправданное”, – отметила глава французского МИДа в эфире Radio France.



Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел закрытый брифинг для американских сенаторов по поводу атаки дрона на Кремль, сообщает CNN.



“У нас все еще немного информации. Но по крайней мере, до этого момента мы не видим признаков, что эта атака организована украинцами”, – заявил по итогам брифинга председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер.



Как пишет The Guardian, в Минобороны Великобритании говорят, что атака дронов на Кремль не дает Украине военного преимущества, хотя ничего не исключено. И хотя возможно всё, Украине это не выгодно, поскольку эта атака не несет военного преимущества, и все знают, что Путин не остается на ночь в Кремле.



“Все мотивы на самом деле у России – сплочение общественности, повод для более хаотичных обстрелов, попытка завоевать симпатии к России, а не к Украине”, – говорится в сообщении.



Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о “так называемых ночных атаках на Кремль”.

