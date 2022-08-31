



Боррель надеется на заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшие дни

Глава внешнеполитического ведомства ЕС выразил надежду, что иранская ядерная сделка может быть возобновлена ​​"в ближайшие дни" после получения "разумных" ответов на предложенный им текст от Ирана и США.



"Я надеюсь, что в ближайшие дни мы не потеряем эту динамику и сможем закрыть сделку", — заявил Жозеп Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.



Боррель считает, что в финальном тексте соглашения были максимально учтены интересы всех сторон.



