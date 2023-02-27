



Боррель: Китайский "мирный план" ставит жертву и агрессора на один уровень

В китайском мирном плане не хватает нескольких важных моментов, он ставит жертву и агрессора на один уровень. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на официальном сайте Евросоюза



"Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", - написал Боррель.



Напомним, по данным китайского МИД, план состоит из 12 пунктов и Китай нигде не называет войну войной и не указывает прямо на вину России в этой войне.



➡️Уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

➡️Отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

➡️Прекращение военных действий;

➡️Возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения»;

➡️Разрешение гуманитарного кризиса;

➡️Защита гражданских лиц и военнопленных;

➡️Обеспечение безопасности атомных электростанций;

➡️Противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

➡️Содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

➡️Прекращение односторонних санкций, которые «не решают текущие проблемы, а создают новые»;

➡️Поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

➡️Содействие постконфликтному восстановлению.