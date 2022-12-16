



Болгария ратифицировала соглашение о передаче Украине вооружения

В пятницу, 16 декабря, парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках вооружения, техники и боеприпасов в Украину.

Соответствующее решение поддержали 166 депутатов, против выступили 48.

Перечень вооружений не раскрывается. По словам и. о. министра обороны Болгарии Димитара Стоянова, его страна не имеет возможности поставлять тяжелое вооружение.

"Ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину", – отметил он.