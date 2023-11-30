



Болгария не пустила самолет Лаврова в свое воздушное пространство

"Самолету можно, а Захаровой нельзя": Болгария не пустила в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за находящейся на борту спикера Марии Захаровой.



Российская делегация все же прибыла в столицу Северной Македонии Скопье для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Лететь пришлось около 4 тыс. км. и более 5 часов.



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По данным сервисов отслеживания полетов Flightradar24 и FlightAware, из-за отказа Софии, самолет Лаврова вынужден был изменить маршрут и вместо Болгарии лететь над территорией Турции и Греции.



Как сообщал Mignews, в Скопье (Северная Македония) проходит министерское заседание ОБСЕ, на которое организаторы пригласили главу МИД РФ Сергея Лаврова. Такое решение вызвало международный протест и бойкот встречи представителями многих стран-участниц.