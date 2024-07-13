



Bloomberg: Орбан выступил против членства Украины в НАТО



На 75-м саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского выступил против членства Украины. Кроме того, Венгрия на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе отказалась присоединиться к военной поддержке Украины.



На пленарном заседании с украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что Украина и в дальнейшем не должна вступать в НАТО.



Некоторые лидеры выразили немедленный открытый протест Орбану. Один из политиков заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе.



