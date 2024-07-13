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Bloomberg: Орбан выступил против членства Украины в НАТО
13.07.2024 21:22 MIGnews.com

Bloomberg: Орбан выступил против членства Украины в НАТО


На 75-м саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского выступил против членства Украины. Кроме того, Венгрия на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе отказалась присоединиться к военной поддержке Украины.

На пленарном заседании с украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что Украина и в дальнейшем не должна вступать в НАТО.

Некоторые лидеры выразили немедленный открытый протест Орбану. Один из политиков заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе.

 

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