



Блинкен так и не встретился с Лавровым на G-20

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в рамках саммита глав МИД G20 в Бразилии, но на общих встречах Россию критиковали за войну против Украины.



Кроме того, брифинге Блинкен сказал, что никаких "прямых разговоров" с Лавровым у него не было, но они принимали участие в общих заседаниях.



Когда же у него спросили, зачем Россию вообще до сих пор приглашают на подобные мероприятия, Блинкен откровенно ушел от ответа, сказав, что на закрытых встречах Россию много критиковали, поэтому это было "весьма полезным напоминанием", что о российской агрессии в отношении Украины думают в мире. Причем, уточнил он, это были не только страны "Большой семерки". "Думаю, что если бы вы были в этом зале, как Лавров, то услышали бы очень дружный хор голосов о необходимости закончить российскую агрессию", — сказал госсекретарь.



Об этом сообщает Reuters.



