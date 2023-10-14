



Блинкен: Азербайджан вскоре может вторгнуться на юг Армении

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил конгрессменов, что войска Азербайджана в ближайшие недели могут вторгнуться на юг Армении. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.



По словам издания, Блинкен 3 октября обсуждал этот вопрос в ходе телефонного разговора с небольшой группой конгрессменов от Демократической партии. Глава Госдепа и законодатели обсуждали меры, которые могут принять США в ответ на то, что Азербайджан взял под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Блинкен, в частности, сказал, что США перестанут оказывать военную помощь Баку.



Конгрессмен Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси, участвовавший в беседе с Блинкеном, написал в соцсетях после разговора, что президент Азербайджана Ильхам Алиев “движется вперед к своей цели — захватить южную Армению”.



Южная Армения расположена между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью, граничащим с Турцией и Ираном. Официальный Баку предлагает проложить через Сюникскую область Армении Зангезурский коридор длиной около 40 километров, чтобы соединить Азербайджан и Нахичевань. Стороны договорились создать коридор в трехстороннем соглашении, принятом в 2020 году после окончания второй войны в Карабахе. Алиев угрожал решить этот вопрос силовым путем, отмечает Politico.

