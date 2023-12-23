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Bild: в Европе ждут нападения России зимой 2025 года
23.12.2023 18:40 Алина Груднева

Bild: в Европе ждут нападения России зимой 2025 года

Россия может атаковать Европу зимой с 2024-го на 2025 год.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на разведывательную службу не указанной европейской страны.

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Источник поясняет, что речь идет о периоде, когда в США будут проходить выборы президента. В разведке считают, что Россия постарается воспользоваться временем, когда в Америке не будет лидера, чтобы Штаты не смогли прийти на помощь европейским государствам.

Уточняется, что в Москве рассчитывают на возвращение Дональда Трампа на пост президента.

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