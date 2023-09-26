



Беспорядки в Тель-Авиве. Рон Хульдаи о том, как будет действовать в будущем



Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи вновь выступил в связи с беспорядками в Йом-Кипур в Тель-Авиве. "Вопрос сегрегации женщин в моих глазах - это ужасная вещь. С одной стороны, есть процессы, а с другой - есть вердикт, суда", - отметил он.



Он также заявил: "Когда вердикт был вынесен, я ожидал, что каждый человек в стране, включая премьер-министра, скажет, что он уважает решение БАГАЦа. Здесь есть мессианская организация, которая говорит, что хочет навязывать религию в Тель-Авиве, и поэтому она игнорирует решение суда".



Он обвинил: "Нужно принять решение и следить за тем, чтобы оно выполнялось, а здесь налицо попытка захвата общественного пространства. Эта организация пришла, чтобы навязывать религиозный образ жизни. В городе Тель-Авив это был такой же Йом Кипур, как и каждый год. Мы разрешаем ставить тент во время праздников Тишрей. В этом городе уважают всех, но когда кто-то приходит и тычет нам пальцем в глаз, то вот что происходит. В городе есть синагоги, где люди не молятся отдельно".



Он также прокомментировал, как будет действовать в дальнейшем: "Здесь была провокация, я сделаю все, чтобы она не повторилась. Я не знаю, что было бы, если бы. Итамар Бен-Гвир хочет помолиться? Пожалуйста. Но если он придет на демонстрацию и установит сегрегацию, я, по крайней мере, активизирую инспекторов, чтобы они такой сегрегации не допустили".

