



Бен Гвир: полиция будет одинаково справедливо относиться ко всем протестующим

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что "сегодняшние демонстрации важны для демократии, но я призываю всех демонстрантов не втягиваться в насилие и, не дай Бог, причинить вред какой-либо стороне, ни протестующим на другой стороне, ни журналистам. Также ожидается, что полиция будет одинаково справедливо относиться ко всем демонстрантам, и я доверяю начальнику полиции руководить силами правопорядка в соответствии с политикой министра - равное обращение со всеми".

