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Бен-Гвир озвучил сроки проведения правовой реформы
27.03.2023 18:49 Алина Груднева

Бен-Гвир озвучил сроки проведения правовой реформы

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал сегодняшнюю договоренность, которая была достигнута в ходе переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаниягу относительно отсрочки проведения правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 27 марта.

"Нетаниягу обязался, что если во время парламентских каникул не будет достигнуто договоренностей, мы сделаем это к концу июля", - подчеркнул Бен-Гвир.

Ранее в "Оцма Йегудит" сообщили, что министр с премьер-министром договорились отсрочить голосование до следующей парламентской сессии, которая состоится в мае. Между тем, они договорились о передаче на голосование законопроекта о формировании "Национальной гвардии".

 

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