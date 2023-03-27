



Бен-Гвир озвучил сроки проведения правовой реформы

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал сегодняшнюю договоренность, которая была достигнута в ходе переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаниягу относительно отсрочки проведения правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 27 марта.



"Нетаниягу обязался, что если во время парламентских каникул не будет достигнуто договоренностей, мы сделаем это к концу июля", - подчеркнул Бен-Гвир.



Ранее в "Оцма Йегудит" сообщили, что министр с премьер-министром договорились отсрочить голосование до следующей парламентской сессии, которая состоится в мае. Между тем, они договорились о передаче на голосование законопроекта о формировании "Национальной гвардии".



