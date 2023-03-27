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Бен-Гвир согласен приостановить законодательный процесс
27.03.2023 18:27 Алина Груднева

Бен-Гвир согласен приостановить законодательный процесс

Министр внутренней безопасности согласился на приостановку законодательного процесса в рамках правовой реформы.

Об этом сообщает "Оцма Йегудит".

Уточняется, что Бен-Гвир согласен на отсрочку до следующей сессии Кнессета, которая состоится после праздников, в начале мая. Комментируя встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, он подчеркнул, что правовая реформа будет проведена до конца июля.

"Нетаниягу обязался, что если во время парламентских каникул не будет достигнуто договоренностей, мы сделаем это к концу июля", - сказал Бен-Гвир.

Кроме того, он договорился с Нетаниягу о формировании "национальной гвардии" для повышения уровня безопасности в стране, на чем министр настаивал в рамках коалиционного соглашения.

Ожидается, что голосование по этому поводу состоится на предстоящем заседании. Новое формирование будет полностью подчинено министру внутренней безопасности.


Напомним, что ранее Бен-Гвир пригрозил уйти в отставку, если Нетаниягу приостановит законодательный процесс по правовой реформе.
 

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