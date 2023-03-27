



Бен-Гвир согласен приостановить законодательный процесс

Министр внутренней безопасности согласился на приостановку законодательного процесса в рамках правовой реформы.



Об этом сообщает "Оцма Йегудит".



Уточняется, что Бен-Гвир согласен на отсрочку до следующей сессии Кнессета, которая состоится после праздников, в начале мая. Комментируя встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, он подчеркнул, что правовая реформа будет проведена до конца июля.



"Нетаниягу обязался, что если во время парламентских каникул не будет достигнуто договоренностей, мы сделаем это к концу июля", - сказал Бен-Гвир.



Кроме того, он договорился с Нетаниягу о формировании "национальной гвардии" для повышения уровня безопасности в стране, на чем министр настаивал в рамках коалиционного соглашения.



Ожидается, что голосование по этому поводу состоится на предстоящем заседании. Новое формирование будет полностью подчинено министру внутренней безопасности.

נתניהו ובן גביר חתמו - הממשלה תחליט בתוך שבוע על הקמת המשמר הלאומי תחת משרד הבט"ל pic.twitter.com/hD4MqEardv — שחר גליק (@glick_sh) March 27, 2023

Напомним, что ранее Бен-Гвир пригрозил уйти в отставку, если Нетаниягу приостановит законодательный процесс по правовой реформе.