



Бен-Гвир: не милиция и не частная армия



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир прокомментировал создание национальной гвардии.



Бен-Гвир заявил: “: Итак, давайте расставим все по порядку: никакой частной армии и никакого ополчения.



Удивительно, как даже по такому важнейшему вопросу, как создание Национальной гвардии, СМИ пытаются представить его общественности как нечто плохое и используют это для атак против меня.



Итак, давайте расставим все по порядку: никакой частной армии и никакого ополчения.



Создание Национальной гвардии - это главная цель для меня в Министерстве национальной безопасности, и одно из моих главных обещаний - возвращение личной безопасности гражданам Израиля.



В эти дни мы проводим тщательную кадровую работу в Министерстве национальной безопасности и выбираем между несколькими моделями управления Национальной гвардией.



Национальная гвардия будет создана таким образом, чтобы мы больше не видели таких кадров, как в период операции Страж Стен. Она должна обеспечить безопасность и защиту жителей в смешанных городах.



Национальная гвардия будет защищать наших фермеров от сельскохозяйственного терроризма, поджога оборудования, воровства и протекционизма.



Национальная гвардия доберется до всех тех мест, которые в последние годы стали задним двором государства Израиль.



Это сионистский проект первостепенной значимости и еще один шаг к укреплению безопасности и управления в стране.



Если бы кто-то из оппозиции продвигал этот проект, он получил бы сегодня премию Израиля. Но для меня правила другие.



Они будут продолжать критиковать и нападать на меня, а я буду продолжать решительно действовать в интересах граждан Израиля”.

