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Белгород - жизнь до и после
07.01.2024 05:30 MIGnews.com

Белгород - жизнь до и после

Уж сколько раз твердили израильские военные азы военной доктрины. “В войне следует как можно быстрее перекинуть боевые действия на сторону противника”.

Украинское руководство, в конце второго года полномасштабного вторжения начало делать маленькие шаги в сторону этого военного правила.


Вот приграничный российский город Белгород вдруг опубликовал монтажное видео “до и после”. Речь о приходе войны, конечно. А ведь не так давно россияне взахлеб смеялись над такими видео из Харькова, Мариуполя, а еще раньше из Донецка и Луганска. 
 

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