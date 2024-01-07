Белгород - жизнь до и после
Уж сколько раз твердили израильские военные азы военной доктрины. “В войне следует как можно быстрее перекинуть боевые действия на сторону противника”.
Украинское руководство, в конце второго года полномасштабного вторжения начало делать маленькие шаги в сторону этого военного правила.
Рыдаю блять, рыдаю pic.twitter.com/xbFCntuyzt— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) January 6, 2024
Вот приграничный российский город Белгород вдруг опубликовал монтажное видео “до и после”. Речь о приходе войны, конечно. А ведь не так давно россияне взахлеб смеялись над такими видео из Харькова, Мариуполя, а еще раньше из Донецка и Луганска.