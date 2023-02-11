



Беларусь считает “катастрофой” закрытие Польшей пункта пропуска на границе

Польша заявила в четверг, сославшись на соображения безопасности, что она закроет ключевой пограничный переход с Беларусью в Бобровниках.

Беларусь в пятницу оценила как "катастрофическое" решение Польши закрыть пограничный контрольно-пропускной пункт между двумя странами, заявив, что это может привести к обрушению границы по обе стороны границы.



Польша была ключевым убежищем для противников президента Беларуси Александра Лукашенко, а Варшава стала одним из самых стойких сторонников Киева с тех пор, как главный союзник Беларуси Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Правительство Беларуси раскритиковало решение о границе в четверг, назвав этот шаг иррациональным и опасным.



“Действия польских властей могут привести к обвалу по обе стороны границы”, – говорится в заявлении пограничного комитета страны, опубликованном в социальных сетях.



По словам пограничников, после того, как распоряжение вступит в силу, только два из шести основных наземных пунктов пропуска вдоль 400-километровой границы двух стран останутся открытыми.



“С закрытием еще одного польского КПП ситуация станет катастрофической. Нагрузка на оставшиеся два КПП возрастет критически”, – считает комитет Беларуси.



Минск также обозначил, что, по его мнению, это решение было направлено на “еще большее обострение ситуации на границе и ограничение передвижения граждан”.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может закрыть дополнительные пограничные переходы.



"Мы не исключаем закрытия других пунктов пересечения границы с Беларусью", – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. “Причина этого в том, что в отношениях с Беларусью растет напряженность, которую используют русские и Кремль”.