



Беглый президент Шри-Ланки вернулся на родину

Свергнутый президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернулся домой после бегства из страны в июле этого года.



Об этом Reuters сообщил высокопоставленный сотрудник службы безопасности.



Раджапакса подал в отставку и покинул страну после того, как на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Демонстранты, возмущенные изнурительным экономическим кризисом, ворвались в офис и резиденцию президента.



Беглый президент сначала отправился в Сингапур через Мальдивы, а затем провел последние несколько недель в Таиланде.