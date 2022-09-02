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Беглый президент Шри-Ланки вернулся на родину
02.09.2022 22:04 Ольга Белозерова

Беглый президент Шри-Ланки вернулся на родину

Свергнутый президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернулся домой после бегства из страны в июле этого года.

Об этом Reuters сообщил высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

Раджапакса подал в отставку и покинул страну после того, как на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Демонстранты, возмущенные изнурительным экономическим кризисом, ворвались в офис и резиденцию президента.

Беглый президент сначала отправился в Сингапур через Мальдивы, а затем провел последние несколько недель в Таиланде.

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