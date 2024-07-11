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База противоракетной обороны НАТО в Польше готова к обороне
11.07.2024 16:45 Алина Груднева

База противоракетной обороны НАТО в Польше готова к обороне

Новая база противоракетной обороны в польском Редзиково введена в эксплуатацию.

В НАТО заявили, что объект готов к обороне Североатлантического Альянса.

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Базу назвали Aegis Ashore. Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Объект способен защищать от ракет малой и средней дальности. 

"Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет. Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонный мы не можем игнорировать эту угрозу. Противоракетная оборона является важным элементом для выполнения основной задачи НАТО – коллективной обороны", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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