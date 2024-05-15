



Байден продвигает щедрый пакет военной помощи Израилю

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала Конгресс о продвижении законопроекта по передаче Израилю оружия и боеприпасов на сумму, превышающую миллиард долларов.



Об этом сообщает Wall Street Journal.



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В отчете говорится, что в оружейный пакет войдут снаряды для танков на 700 миллионов долларов, тактические машины на 500 млн и минометные снаряды на примерно 60 млн.



Американские официальные лица подчеркивают, что поставка вооружения пока полностью официально не подтверждена.