Новости » Политика
Байден пригласил Нетаниягу встретиться в США
17.07.2023 21:00 Наталья Богинская

Байден пригласил Нетаниягу встретиться в США

Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху встретиться в Соединенных Штатах. Это произошло вечером 17 июля во время первого телефонного разговора между лидерами за несколько месяцев. Об этом  сообщила Канцелярия премьер-министра.

Нетаниягу согласился на приглашение. Подходящая дата будет согласована с официальными лицами США.

Премьер-министр также сообщил Байдену о своем намерении добиваться широкого одобрения законопроектов о судебной реформе.

В телефонном разговоре Байден заверил Нетаниягу в прочных связях между Израилем и США, а также в совместных усилиях по борьбе с ядерной угрозой, исходящей от иранского режима. 

Премьер-министр подчеркнул попытки Израиля сохранить спокойствие в Иудее и Самарии после рейда ЦАХАЛа в Дженине.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы