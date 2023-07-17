



Байден пригласил Нетаниягу встретиться в США

Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху встретиться в Соединенных Штатах. Это произошло вечером 17 июля во время первого телефонного разговора между лидерами за несколько месяцев. Об этом сообщила Канцелярия премьер-министра.



Нетаниягу согласился на приглашение. Подходящая дата будет согласована с официальными лицами США.



Премьер-министр также сообщил Байдену о своем намерении добиваться широкого одобрения законопроектов о судебной реформе.



В телефонном разговоре Байден заверил Нетаниягу в прочных связях между Израилем и США, а также в совместных усилиях по борьбе с ядерной угрозой, исходящей от иранского режима.



Премьер-министр подчеркнул попытки Израиля сохранить спокойствие в Иудее и Самарии после рейда ЦАХАЛа в Дженине.

