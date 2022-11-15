



Байден: нужно избавиться от зависимости от ископаемого топлива

Миру нужно избавиться от зависимости от ископаемого топлива.

Такое заявление на климатической конференции сделал президент США Джо Байден.

По его словам, глобальное потепление представляет собой реальную угрозу для планеты.

"Как президент США я с уверенностью могу сказать, что мы достигнем целевых показателей выбросов к 2030 году", – сказал он.

По словам Байдена, такие кризисы, как российское вторжение в Украину, не повод для снижения климатических амбиций.

"На этом фоне нам как никогда важно удвоить свои климатические обязательства. Война России лишь усугубляет остроту необходимости избавить мир от ископаемого топлива", – отметил он.