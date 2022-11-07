



Байден не спешит поздравить Нетаниягу с победой на выборах

Несмотря на то, что многие политики, в том числе президент Франции Макрон и посол США в Израиле Найдс, уже поздравили победившего на выборах Биньямина Нетаниягу, президент США явно не торопится сделать это.



Байдену потребовался почти месяц, чтобы позвонить Нетаньяху, когда он вступал в должность премьера в 2021 году. При этом ему было достаточно всего двух часов, чтобы сделать поздравительный звонок Нафтали Беннету.



У Байдена и Нетаниягу сложные отношения, которые насчитывают почти четыре десятилетия. Тем не менее политики поддерживали дружественные отношения на протяжении многих лет.



По сообщениям израильских СМИ, что в воскресенье вечером Байден “собирался позвонить” Нетаньяху в понедельник, чтобы поздравить его с победой.