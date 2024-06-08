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Бахрейн хочет нормализовать отношения с Ираном при посредстве РФ
08.06.2024 09:36 Алина Груднева

Бахрейн хочет нормализовать отношения с Ираном при посредстве РФ

Бахрейн намерен нормализовать отношения с Ираном при посредстве России.

Об этли сообщил верховного лидера Мохаммад Джамшиди. 

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Ранее несколько парламентариев выразили гототовность к восстановлению связей с Ираном после многих лет напряженности между двумя странами.

Бахрейн разорвал отношения с Ираном в 2016 году после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде. 

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