



Бахрейн хочет нормализовать отношения с Ираном при посредстве РФ

Бахрейн намерен нормализовать отношения с Ираном при посредстве России.



Об этли сообщил верховного лидера Мохаммад Джамшиди.



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Ранее несколько парламентариев выразили гототовность к восстановлению связей с Ираном после многих лет напряженности между двумя странами.



Бахрейн разорвал отношения с Ираном в 2016 году после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде.