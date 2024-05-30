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Аятолла Хаменеи похвалил протестующих пропалестинских студентов
30.05.2024 07:27 Алина Груднева

Аятолла Хаменеи похвалил протестующих пропалестинских студентов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи доволен протестующими по всему миру пропалестинскими студентами, выступающими против Израиля.

В особенности, он отметил студентов в США.

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"Дорогие студенты университетов США, вы находитесь на правильной стороне истории", – сказал Хаменеи, выразив им поддержку.

Напомним, что во многих кампусах американских университетов студенты разбивали лагеря и требовали от руководства разорвать все связи с Израилем из-за войны против ХАМАСа.

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