Аргентина выбрала нового президента: он за Израиль и против РФ
На выборах президента в Аргентине победил либертарианец Хавьер Милей.
В рамках предвыборной кампании он обещал отказаться от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.
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По словам Милея, он выступает за долларизацию экономики и против вступления Аргентины в БРИКС.
"Министерство спорта и туризма – к черту! Министерство культуры – к черту! Минэкономразвития – к черту! Министерство по делам женщин – к черту! Министерство науки и технологий – к черту! Министерство труда и соцзащиты – к черту! Министерство образования – к черту! Минтранспорт – к черту! Минздрав – к черту", - говорил он.
Милей выступает против абортов, поддерживает однополые браки и терпеть не может Папу Римского Франциска, которого обвиняет в пропаганде коммунизма.