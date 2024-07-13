



Аргентина объявила ХАМАС террористической группировкой

Аргентина объявила ХАМАС террористической организацией и приказала заморозить финансовые активы группировки.



Объявляя о решении, офис президента Милея сослался на нападение палестинской террористической группировки на Израиль 7 октября прошлого года.



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В заявлении также упоминаются тесные связи ХАМАСа с Ираном, который Аргентина обвиняет в двух террористических атаках на еврейские объекты в стране.



Этот шаг произошел за несколько дней до 30-й годовщины одного из этих терактов - взрыва в 1994 году в еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе. В результате этого теракта погибли 85 человек и еще сотни получили ранения, что стало самым страшным терактом в современной истории Аргентины.



В результате другого нападения на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1992 году погибли более 20 человек. Судебные органы Аргентины обвинили в совершении этих двух терактов членов ливанской террористической группировки "Хезболла", поддерживаемой Ираном.



В заявлении Милея говорится о его "непоколебимой приверженности признанию террористов такими, какие они есть", и добавляется, что "это первый случай, когда есть политическая воля сделать это".

