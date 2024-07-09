



Аргентина может начать поставки оружия Украине и заявила о поддержке Израиля

Конгресс правых сил Латинской Америки в Бразилии ознаменовался заявлением представителей правительства Аргентины о поддержке Украины и Израиля. Аргентина обосновала свое решение:



"Раньше Аргентина поддерживала Венесуэлу, Кубу и Иран, а теперь мы поддерживаем страны, которые защищают жизнь", — заявил министр обороны Аргентины Луис Петри.



Министр также сообщил, что Аргентина приняла решение подать заявку на вступление в НАТО в качестве глобального партнера, приобрести военные самолеты F-16 вместо китайских, о которых договаривалось предыдущее правительство, и поддержать Украину, отправив ей оружие для войны против России.



Аргентина также решила осудить нападение на Израиль боевиков ХАМАСа и признать тот факт, что израильское правительство осуществляет свое право на самозащиту.

