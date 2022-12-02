



Арестованы восемь подозреваемых в похищении подростка из Афулы

В израильской прессе опубликованы новые подробности о похищении 16-летнего подростка в Афуле.



Похищенный - подросток, который является "солдатом" криминальной банды и скрывался от властей. Он пришел на одно из предприятий в Холоне с целью его поджога в рамках попытки вымогательства. Похитившая подростка группа отвезла его в Джальджулию и пообещала тамошним бандитам процент от выкупа, который они получат за него.



Мальчик утверждает: "Я шел по улице, и вдруг меня посадили в машину и повезли. Я ничего не делал". Адвокат похищенного мальчика Хагит Рахмани Вайс расширила версию подозреваемого, заявив, что "он понятия не имеет, кто и зачем его похитил".



Похищенный утверждает, что не принадлежит ни к какой банде, “из нормальной семьи, не такой, каким его представили в полиции". Адвокат раскритиковала полицию за публикацию видеозаписи похищения до того, как его увидела семья. Она также отметила, что подросток травмирован произошедшим.



Восемь подозреваемых, причастных к похищению мальчика, были доставлены к судье Ронит Познански Кац в окружной суд Тель-Авива. Полиция обвиняет подозреваемых в похищении с целью убийства и в сговоре с целью совершения преступления. Судья решил продлить срок их задержания на 6 дней.

