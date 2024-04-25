



Арестованного замминистра обороны России могут обвинить в госизмене

Суд арестовал недвижимость и счета замминистра обороны Тимура Иванова, а также все активы и счета, которые были оформлены на его жену, на его бывших жен и на его детей. Иванову предъявлено подозрение в коррупции и, возможно, в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.



Напомним, что Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день суд отправил Иванова в СИЗО, а Серей Шойгу отстранил его от должности. Следствие считает, что в 2018-2023 годах Иванов получал взятки в виде разных услуг на сумму более миллиарда рублей.



При этом журналисты “Важных историй” заявили, что Иванова подозревают в госизмене, а не в получении взятки. Правозащитный проект “Первый отдел” писал, что косвенные признаки указывают на то, что дело против экс-замминистра действительно завели по статье о госизмене. Официально эта информация не подтверждена.



