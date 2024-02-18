



Адмирал НАТО про Авдеевку: пессимисты не выиграют

Глава военного комитета НАТО Роб Брауэр прокомментировал новости о том, что силы ВСУ выведены из Авдеевки.



В интервью журналу Foreign Policy он сказал, это небольшая потеря для Украины.



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"В военном плане это небольшая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров. Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", - считает адмирал.



Его мнение также разделил аналитик Атлантического совета Кристофер Скалуба.



"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", - отметил он.