Адмирал НАТО про Авдеевку: пессимисты не выиграют
Глава военного комитета НАТО Роб Брауэр прокомментировал новости о том, что силы ВСУ выведены из Авдеевки.
В интервью журналу Foreign Policy он сказал, это небольшая потеря для Украины.
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"В военном плане это небольшая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров. Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", - считает адмирал.
Его мнение также разделил аналитик Атлантического совета Кристофер Скалуба.
"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", - отметил он.