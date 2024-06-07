



Администрация Байдена подталкивает союзников к угрозам ХАМАСу

Администрация Байдена в течение последней недели подталкивала союзников на Ближнем Востоке к конкретным угрозам в адрес ХАМАС в рамках срочной кампании, направленной на то, чтобы заставить группировку принять последнее предложение о прекращении огня и заложниках, которое приостановит боевые действия в Газе, сообщает CNN.



Американские чиновники публично призывали группировку принять предыдущие предложения о прекращении огня, но никогда не было тотальной кампании давления с конкретными просьбами к отдельным странам, как это делает администрация Байдена, говорится в сообщении. С пятницы госсекретарь Энтони Блинкен провел почти дюжину переговоров с ключевыми игроками в регионе, и другие высокопоставленные чиновники Госдепартамента принимают самое активное участие в этих усилиях.



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Согласно отчету CNN, американские чиновники призывают Катар, Египет и Турцию усилить давление на ХАМАС, используя множество точек давления. По словам двух американских чиновников, они попросили несколько стран пригрозить заморозить банковские счета членов ХАМАС и ограничить их возможность свободно перемещаться по региону. Во многих случаях члены ХАМАС уже давно могут свободно действовать, несмотря на то, что они являются членами террористической группировки.



США призвали Катар, который разрешает ХАМАСу иметь политический офис в своей столице, заявить, что он заставит покинуть страну террористическую группировку, если она не примет соглашение, сказал один из этих американских чиновников. По словам этого чиновника, после нескольких месяцев, в течение которых он говорил ХАМАСу, что они рискуют быть изгнанными из страны, Катар теперь действительно прибег к этой угрозе.



Американские чиновники в частном порядке говорят, что Египет оказывает на ХАМАС большее давление, чем в прошлом, но насколько далеко зашли египтяне в своем частном диалоге с группировкой, остается неясным. По их словам, США хотят, чтобы Каир пригрозил перекрыть доступ из Египта в Газу.

