



15 сенаторов-демократов - против соглашения о безвизовом въезде с Израилем



15 сенаторов от Демократической партии обратились к госсекретарю США Тони Блинкену с требованием не допустить Израиль к программе безвизового обмена, сообщает портал "Walla!"



В письме, направленном Блинкену, сенаторы утверждают, что Израиль не сможет выполнить условия, необходимые для получения освобождения, до окончательной даты - 30 сентября.



В начале прошлого месяца в Израиле царил осторожный оптимизм по поводу одобрения безвизового обмена с США. Эксперимент, на котором основан процесс въезда в Израиль американцев палестинского происхождения, начался в июле прошлого года и прошел успешно. Между тем, министр внутренних дел Моше Арбель ознакомился с позициями служб безопасности и механизмом, который обеспечит безопасность всего процесса.



Кроме того, в июле США и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании относительно присоединения Израиля к программе отказа от виз, что привело к началу пилотного проекта.

