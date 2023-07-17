



12-й канал: Галант не поведет себя как в прошлый раз





На фоне протестов и угрозы сотен резервистов, занимающих ключевые посты, прекратить добровольную службу, если закон об ограничении применения основания разумности будет одобрен в Кнессете, высокопоставленные представители ЦАХАЛа полагают, что на этот раз министр обороны "будет действовать не так, как в предыдущий".



Из просочившихся в прессу подробностей следует, что помимо встречи, о которой сообщалось в воскресенье, 16 июля, начальник Генштаба и старшие офицеры ЦАХАЛа передали министру обороны четкие сигналы, утверждая, что сама армия не имеет реальной возможности справиться с "отказниками", как их называют в правительстве.



"Было четко и недвусмысленно разъяснено, что ЦАХАЛ не имеет инструментов для работы с резервистами, которые определяются как добровольцы, если они решают прекратить свою добровольную деятельность", - утверждал высокопоставленный военный представитель. Галант услышал то, что ему уже известно: юридически у ЦАХАЛа нет инструментов, и все, что остается, - это говорить о единстве рядов перед лицом сценариев угроз", - сказал чиновник.



Официальные лица, с которыми говорил корреспондент 12-го канала, отказались отвечать, каких действий они ожидают от министра Галанта, и попросили оставить это для закрытых бесед. Однако один из высокопоставленных военных сказал: "Хотя Галант понимает и хорошо осознает серьезность проблемы, он пока не участвует в этом мероприятии, и его соображения носят чисто политический характер."



Несмотря на недвусмысленное требование и переданную им информацию, среди высокопоставленных чиновников ЦАХАЛа сложилось ощущение, что министр обороны "не намерен действовать по этому вопросу и ограничится заявлениями". По мере того как проходят дни и кризис усугубляется, усиливается и критика в его адрес.