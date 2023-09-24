Жуткая авария в США: в ДТП попал школьный автобус
В результате крушения автобуса на нью-йоркском шоссе погибли по меньшей мере два человека.
Еще десятки человек получили ранения.
Автобус перевозил школьный оркестр из Лонг-Айленда, когда съехал на набережную.
Среди погибших студентов нет. По словам представителя округа Фармингдейл, на борту находились 40 учеников, в основном первокурсники средней школы, и четверо взрослых из средней школы Фармингдейл. Дети направлялись в лагерь. Автобус съехал с дороги на участке межштатной автомагистрали 84, после чего упал в овраг.
Пять человек находятся в критическом состоянии. В результате аварии у автобуса повылетали стекла.