



Жуткая авария в США: в ДТП попал школьный автобус

В результате крушения автобуса на нью-йоркском шоссе погибли по меньшей мере два человека.



Еще десятки человек получили ранения.



Автобус перевозил школьный оркестр из Лонг-Айленда, когда съехал на набережную.



Среди погибших студентов нет. По словам представителя округа Фармингдейл, на борту находились 40 учеников, в основном первокурсники средней школы, и четверо взрослых из средней школы Фармингдейл. Дети направлялись в лагерь. Автобус съехал с дороги на участке межштатной автомагистрали 84, после чего упал в овраг.



Пять человек находятся в критическом состоянии. В результате аварии у автобуса повылетали стекла.