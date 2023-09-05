



Жена Байдена слегла с коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус COVID-19.



По словам пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, у жены президента США лишь легкие симптомы.



Сам Байден прошел тест, но его результаты оказались отрицательными. Президент США продолжит регулярно проходить тесты. По словам Жан-Пьер, он находится под наблюдением врачей на случай проявлений симптомов.



Директор по связям с общественностью Элизабет Александер Джилл Байден отметила, что первая леди США переждет карантин дома в штате Делавэр. Она планировала начать новый учебный год в колледже в Северной Вирджинии, где преподает английский язык, однако из-за состояния здоровья ей пришлось искать замену.



Джилл и Джо Байден отправились во Флориду в конце прошлой недели, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный ураганом "Идалия". Затем президент США провел выходные в пляжном домике в Делавэре, а в понедельник отправился на профсоюзное мероприятие в Филадельфии, после чего вернулся в Белый Дом. Президент и первая леди США уже переболели коронавирусом прошлым летом.